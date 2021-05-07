وكالة إيسنا: تسجيل عدد من الإصابات بالسلالة الهندية في مدن قم ويزد وبوشهر

2021/05/07 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت جهات صحية إيرانية عن تسجيل عدد من الإصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في عدد من مدن البلاد.

ونقلت وكالة ايسنا الإيرانية للأنباء عن مسؤولين في محافظات بوشهر ويزد وقم تكيدهم نبأ إصابة تسعة هنود وباكستانيين بفيروس كورونا الهندي المتحور، في حين كشف مسؤول من محافظة أذربيجان الغربية عن إصابة خمسة هنود وإيرانيين اثنين بالفيروس المسمى الهند -كاليفورنيا.

وذكر سعيد كشميري رئيس جامعة بوشهر للعلوم الطبية للوكالة، ان ثلاثة من الرعايا الأجانب ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المتحور الهندي، مع تشخيص إصابة تسعة آخرين بالسلالة المعتادة من الفيروس.

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