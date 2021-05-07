منظمة فضائية تضع احتمالات من بينها السودان لسقوط الصاروخ الصيني أو حطامه

2021/05/07 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة فضائية أميركية عن توقعاتها بشأن الموقع المحتمل لسقوط الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة قبل أيام.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن منظمة أيروسبيس كوربوريشن توقعاتها حول بعض المناطق التي يُحتمل أن يسقط بها الصاروخ الفضائيُ الصيني أو حطامُه، ومن بينها بلدٌ عربي وهو السودان، فضلا على وضعها سواحلَ أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط، في حين أشارت المنظمة الى احتمال ان يدخل الصاروخ المجالَ الجوي للأرض يوم غد السبت.

بالمقابل نشر رئيسُ وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين خريطة ً تضمنت مناطقَ شاسعة ً محتملة لسقوط الصاروخ بما فيها قارات ٌ بأكملها مثلُ إفريقيا وأميركا الجنوبية وأستراليا.

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