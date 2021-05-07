فيلم -جرح أمي- استذكار لمأسي النساء في العالم اثناء الحروب والنزاعات . - علي المسعود

2021/05/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "My Mother s Wounds"معاناة المرأة في وقت الحروب والنزاعات دومًا ما تكون مخفية تحت عباءة العادات و التقاليد ، رغم حجم الخسارات التي تتعرض لها، فما يتعرضن له نتاج خسارة صفوف رجال جيشهن، يجدنه في الاغتصاب اليومي ثم القتل والتنكيل بهن .



ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الاعتداءات مجردة فقط لإشباع حاجات الجنود الجنسية فقط، ، فالاغتصاب أثناء الحرب معروف كنهج عسكري متعمد لتحقيق مكاسب نفسية ، مثل إ ......





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