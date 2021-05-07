الشرق متوسطية على مشارف اللاارضوية؟/2 - عبدالامير الركابي

2021/05/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عاشت المنطقة الشرق متوسطية تاريخها منذ القرن الثالث عشر كحالة انقطاع كلي، نخبها ان وجدت فهي خارج التاريخ، وعيهاانقطاعي، لاديناميات تاريخيه ترتكز لها، وهو ماقد استمر حتى العصر الحديث الأوربي، لتبدا من يومها ومع القرن التاسع عشر،فترة افتعال الديناميات بالاستعارة، وبالتماهي مع الغرب، خارج الاليات التاريخيه الذاتيه، وهو مااطلق عليه من قبل النخب التي اضطلعت به ب "عصر النهضة"، الايهامي الخادع، في وقت ......





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