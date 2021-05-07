ضبط المعرفة وتهشيم العقل البشري - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي قد يستقيم القول بأن ضبط المعرفة في المجتمع يمثل أحد أهم الأهداف الموضوعية للفئات المهيمنة على مصادر الثروة ومفاصل السلطة ومنافذ الإعلام في المجتمع الذي تتغول عليه، وهي المهمة التي لا بد من تحقيقها والحفاظ عليها لتحقيق استدامة الاستبداد والطغيان سواء بأشكاله الفجة أو المنمقة المزوقة بقشرة شكلية من الديمقراطية السطحية.وحجر الزاوية في السيطرة على صناعة المعرفة وتدفقها يكمن في آلية صناعة الإعلام ع ......





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