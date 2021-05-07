بايدن يصل ولاية لويزيانا لعرض مقترحاته حول البنية التحتية

2021/05/07 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية لويزيانا الحمراء، في أول محطة لعرض مقترحه حول البنية التحتية والوظائف، بقيمة تريليونات الدولارات أمس الخميس، فيما يسعى لإعادة تحديد ما يعنيه على نطاق أوسع لكسب دعم الحزبين.

ومع توحد الجمهوريين في الكونغرس بشكل واسع ضد خططه، يسعى بايدن لتجاوزهم وصولاً إلى الناخبين للحصول على دعمهم.

وتوجه أولاً إلى مدينة ليك تشارلز في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية، حيث تحدث بالقرب من جسر نهر كالكاسيو.



وقال بايدن: “لم أر قط طريقا جمهورياً أو ديمقراطياً.



أرى فقط طرقاً”.

وأضاف أنه مع البحث في وعود سلفه المتكررة، التي لم يف بها لإصلاح البنية التحتية، مثل الجسر في ليك تشارلز “سئمت كثيراً من سماع أسبوع البنية التحتية.



لم يحدث شيئ”.

وبعد ذلك توجه بايدن إلى سكان ولاية نيو أورليانز للحديث عن الاستثمارات الاتحادية في المياه، وهي فكرة يحتمل أن تكون شائعة في دولة ساحلية، تتعرض لتهديدات متزايدة لغرقها بسبب تغير المناخ.

والتقى في المطار بعدد من المسؤولين المنتخبين ، من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا وكلاهما جمهوريان.

وأعلن بايدن في الشهر الماضي خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية ، بما في ذلك أكبر برنامج للوظائف تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها من ولاية بنسلفانيا إن الحزمة تبلغ حوالي تريليوني دولار.

ومن المتوقع أن تعمل الخطة على “توفير ملايين من الوظائف الجيدة”، حيث يقارن البيت الأبيض حجم الاستثمار بالوقت الذي “فازت فيه أمريكا بسباق الفضاء”.

وتتضمن الحزمة تحديث نحو 32 ألف كيلومتراً من الطرق و10 آلاف جسر ومزيد من المطارات، والنقل الكهربائي.

ويحتاج بايدن إلى دفع الخطة عبر الكونغرس الأمريكي.



وكان الديمقراطيون قد تحدثوا خلال الانتخابات عن حزمة كبيرة لتحسين البنية التحتية.

ورفض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخطة على الفور.

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