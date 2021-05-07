النقل تحدد موعد انطلاق الرحلة القادمة لإجلاء العراقيين من الهند

2021/05/07 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الجمعة، عن موعد انطلاق الرحلة الاستثنائية الثانية التي سينفذها الناقل الوطني الى الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.

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وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايار 2021)، انه "استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية الى الهند والتي ستنطلق يوم الاحد القادم الموافق 9 أيار 2021 بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا".

وتابع حسن على "المسافرين الذين سيتم اجلائهم في الموعد المذكور ان يصطحبوا معهم فحص PCR الذي يثبت عدم اصابتهم بالوباء والالتزام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة التي تنص على الحجر لمدة 14 يوم من تاريخ وصولهم الى الاراضي العراقية".

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