وثيقة “صادمة”: أكثر من 270 شخصا اجنبيًا يتسلم رواتب تصل لـ150 مليون دينار شهريًا في إحدى الحقول النفطية العراقية

2021/05/07 | 12:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وثائق نشرها الخبير النفطي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن تسلم اكثر من 270 شخصا اجنبيًا رواتب من العراق تصل الى 150 مليون دينار لكل فرد شهريًا.

ويقول المرسومي إن “هناك معلومات تشير الى تسلم اكثر من ٢٧٠ شخصا اجنبيا في شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف في ذي قار ما بين ٥٠ الف الى ١٠٠ الف دولار كرواتب شهرية اي ما يعادل ما بين ٧٣ الى ١٤٦ مليون دينار شهريا مع انهم يعملون لمدة ثمانية اشهر في السنة فقط”.

واضاف: “الذي يشكك بهذه الارقام عليه ان يدقق بعناية الوثيقة المنشورة والتي تتعلق بنفقات الشركتين ألبريطانية والصينية العاملتين في حقل الرميلة في عام ٢٠١٥ ويركز ليس فقط على فقرة الرواتب وانما على فقرات السفر والحماية والمطاعم التي تبلغ ٢٤ و ٩٥ و ٦٥ مليون دولار على التوالي خلال عام واحد فقط”.

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