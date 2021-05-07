داخلية الاقليم : استمرار حظر التنقل بين الاقليم والمحافظات

2021/05/07 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خولت وزارة ُ الداخلية في إقليم كردستان

المحافظين بفرض ِ حظر ِ تجوالٍ عامٍ أو

جزئي في محافظاتهم بحسب الوضع الصحي..





وذكرت الوزارة ُ في بيانٍ اليوم

الجمعة، أنها قررت الإستمرارَ بقرار ِ

حظر التنقل بين

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