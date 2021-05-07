2021/05/07 | 13:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق الرحلة الاستثنائية الثانية التي سينفذها الناقل الوطني الى الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن، في بيان، انه “استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن عن موعد الرحلة الاستثنائية الثانية لإجلاء العراقيين من الهند) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن عن موعد الرحلة الاستثنائية الثانية لإجلاء العراقيين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).