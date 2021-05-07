الصناعة: نفتقر لعنصر التسويق والترويج لمنتجاتنا

2021/05/07 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، أن المنتوجات العراقية تفتقر للتسويق والترويج.وقال الخباز في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “مشكلة صناعتنا الوطنية هي تركة 17 سنة فضلاً عن سوء دمج الشركات”، مبيناً: “نمتلك 27 شركة منها شركتان فقط هما الرابحتان”.وأضاف أن “الواقع الصناعي يحتاج من 40 إلى 50 ألف منتسب”، لافتاً لى أنه “يوجد شركات كبيرة عاملة على متسوى الوطن العربي كالإسمنت وهو مطلوب من الخارج”.وتابع أن “الصناعات الكهربائية جيدة ولاسيما المحولات كما في شركة أور بذي قار”.

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