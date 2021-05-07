الموارد المائية: نعاني حاليا من ضعف إطلاقات ماء الفرات بسبب الجفاف وقلة الامطار

2021/05/07 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني،الجمعة، أن العراق يعاني من ضعف اطلاقات ماء الفرات بسبب الجفاف وقلة الامطار.وقال الحمداني، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “ العراق يعاني حاليا من ضعف إطلاقات ماء الفرات بسبب الجفاف وقلة الامطار”.وأضاف أن “اتفاقية الجزائر مع إيران ما زالت معلقة بخصوص شط العرب”.وتابع أن “علاقتنا مع تركيا الآن طيبة والبروتوكول الموقع معها صوت عليه مجلس نوابهم”.

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