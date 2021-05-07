الصحة العراقية تحسم الجدل بشأن تسجيل إصابات بكورونا بعد التطعيم

2021/05/07 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين، الذين تلقوا لقاحات كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة لم تسجل رسمياً إي إصابة بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأضاف، أنه "من المحتمل إصابة بعض الذين تلقوا اللقاحات ضد كورونا، ولكن إصابتهم ستكون طفيفة ولن يستوجب دخول المستشفى".

وتداول مواطنون على مواقع التواصل أنباء عن حدوث إصابات في صفوف مواطنين تلقوا سابقاً لقاحات ضد كورونا.

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