النقل تحدد الأحد المقبل موعداً لانطلاق الرحلة الثانية لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

2021/05/07 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة النقل، اليوم الجمعة (07 أيار 2021)، يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق الرحلة الثانية لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

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