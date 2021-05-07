تاريخ مواجهات أتلتيكو ضد برشلونة بالليغا قبل لقاء الغد .. توقيت المباراة والقناة الناقلة

2021/05/07 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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يستضيف فريق برشلونة مساء يوم غد السبت منافسه أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" في قمة مباريات الأسبوع 35 من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر حالياً أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

نتيجة هذه المباراة ستحدد بنسبة كبيرة هوية بطل الدوري قبل ثلاث مباريات على انتهاء المسابقة، لذا سيعمل الفريقان على تحقيق الفوز.

واجه فريق برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن 167 مرة، فاز البرسا في 75 مواجهة، وخسر في 51 مباراة، وتعادل الفريقان في 41 آخرين.

ونجح برشلونة في هز شباك أتلتيكو مدريد 322 مرة، بينما سجل الروخيبلانكوس في مرمى البرسا 245 هدفاً، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 26 هدفاً.

ويرغب فريق برشلونة في الثأر من نتيجة مباراة الدور الأول، بخسارته بهدفٍ نظيف أمام أتلتيكو يعد الأول للبرسا منذ موسم 2009 / 2010، حيث خاص الفريقان طوال تلك الفترة 20 مباراة، فاز البرسا في 14 مواجهة، وتعادل في ستة آخرين.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد سوف يكون مساء غد السبت في تمام الساعة، (5:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

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