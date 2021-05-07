القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما 15500 حبة مخدرة في نينوى

2021/05/07 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات وبحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى ألقت القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود وضبطت بحوزتهما خمسة عشر الفا وخمس مئة وخمسين حبة مخدرة من أنواع مختلفة، مبينة ان عملية القبض عليهما تمتبناء على المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها المديرية، بالإضافة الى تعاون المواطنين.

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