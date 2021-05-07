2021/05/07 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، الجمعة، إضافة مادتي معجون الطماطم الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجبوري في بيان، إن “مجلس الوزراء أقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، وإضافة معجون الطماطة والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية ،فضلاً عن المواد الأساسية الأربع ،السكر وزيت الطعام والطحين والرز”.

وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أسهم في دعم نظام البطاقة التموينية بالعراق، فضلاً عن إضافة مواد جديدة إليها وتجهيز المفردات بسلة واحدة للمواطنين في عموم البلاد”.

وتابع الوزير أن “رئيس الوزراء قدم دعماً كبيراً للبطاقة التموينية من خلال معالجة مشاكل البطاقة التموينية والمساهمة في تجهيز حصتين بشهر رمضان، فضلاً عن إقرار السلة الغذائية الواحدة التي تسهم في رفد نظام البطاقة التموينية وايصال المواد الغذائية الى المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية”، مشيراً إلى أن “هذا المشروع سيسهم في دعم مشروع البطاقة التموينية واستقرار آليات تجهيزها والتعاقد مع المناشئ العالمية الرصينة، والتخصيص المالي سيكون من الموازنة العامة للدولة أو من وزارة النفط من خلال تخصيص كميات النفط لشراء المفردات”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة “تبشر” المواطنين.. هذه المواد ستدخل ضمن الحصة التموينية القادمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة “تبشر” المواطنين.. هذه المواد ستدخل ضمن الحصة التموينية القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).