2021/05/07 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل مهاجمين فلسطينين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة خلال محاولة هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل مهاجمين فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل مهاجمين فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).