برايس: لا توجد نية لدى واشنطن إلغاء تجميد الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات

2021/05/07 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الأميركية عدم وجود نية لتحرير الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات المفروضة على طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن لا تعتزم تحرير الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات كبادرة حسن نية أحادية الجانب وأن أية خطوة أميركية هي جزء من عملية تشمل كلال الجانبين، مشيرا الى أن التقارير التي أفادت باعتبار إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بمثابة لفتة أحادية الجانب تجاه طهران غير صحيحة.

تصريحات برايس جاءت عقب تقارير ذكرت ان الولايات المتحدة تدرس إلغاء تجميد مليار دولار يمكن للسلطات الإيرانية استخدامها لأغراض إنسانية.

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