مقترح أميركي بوقف العمل ببراءات الاختراع الخاصة بلقاحات كورونا يحظى بتأييد واسع

2021/05/07 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حظي المقترح الأميركي بوقف العمل ببراءات الاختراع الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا دعما دوليا واسعا على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها شركات انتاج الادوية.

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالمقترح الأميركي واصفا إياه بالقرار التاريخي للولايات المتحدة، في حين ثمن المقترح كل من الاتحاد الإفريقي، والمفوضية الأوروبية وإيطاليا وروسيا.

من جهتها أبدت عدد من شركات الأدوية الكبرى امتعاضها من المقترح الذي يقضي بالتنازل عن حقوق براءات الاختراع الخاصة بلقاحات كورونا، معلقة عليه بالقول انه مخيب للآمال ومن المحتمل ان يعيق الابتكار.

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