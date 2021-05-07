العمليات المشتركة: لا يوجد اتفاق مع تركيا يسمح لها القيام بعمليات عسكرية على اراضينا

2021/05/07 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العمليات المشتركة وجود أي اتفاق بين بغداد وأنقرة يسمح لتركيا القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن الحديث عن وجود اتفاق مع تركيا يتيح لقواتها قصف الأراضي العراقية غير دقيق ولا أساس له من الصحة ولا يمكن للحكومة العراقية ان تتفق مع انقرة على القيام بعمليات عسكرية داخل العراق، مشيرا الى استمرار التنسيق مع حكومة الإقليم لمعرفة أسباب هذه الخروقات والعمل على انهائها.

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