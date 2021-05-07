المالية النيابية: العراق بحاجة للاقتراض

2021/05/07 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح صحفي، أن “تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية”، مشيراً الى أنه “تم الاتفاق على حاجة العراق لهذه القروض بعد أن لقيت […]

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