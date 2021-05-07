العراق يعاود الحديث عن “الاقتراض” وانخفاض النفط قد يلوح في الافق.. هل تعود الازمة؟

2021/05/07 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية ،الجمعة، حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح للوكالة الرسمية، أن “تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية”، مشيراً الى أنه “تم الاتفاق على حاجة العراق لهذه القروض بعد أن لقيت اعتراضات داخل مجلس النواب من بعض الكتل التي كانت لديها رؤية تتعلق بعدم حاجة العراق الى هذه القروض”.

واضاف الشبكي أن “أسعار النفط ما زالت متذبذبة، ولا يمكن بناء قروض استناداً الى هذه الأسعار”، لافتاً الى أن “الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد انخفاضاً في أسعار النفط”.

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