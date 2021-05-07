’تسليب’ شاحنة محملة بالسيارات.. وسرقة 150 مليوناً من عجلة قرب مصرف في الناصرية

2021/05/07 | 13:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقدم مسلحون مجهولون، الجمعة، على سرقة شاحنة محملة بسيارات حديثة على الطريق الدولي الرابط بين ذي قار والبصرة، فيما تعرضت سيارة مركونة قرب مصرف في مدينة الناصرية إلى سرقة مبلغ كبير كان بداخلها.

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وقال مصدر امني لـ"ناس"، (7 أيار 2021)، إن "شاحنة محملة بالسيارات الحديثة كانت قادمة من محافظة البصرة تعرضت للتسليب من قبل مسلحين مجهولين، حيث قادوا الشاحنة إلى جهة مجهولة بمنطقة اللحيس التابعة للبصرة".

واضاف أنه "بعد ساعات قليلة تم العثور على الشاحنة من قبل مفارز الطرق الخارجية على الطريق السريع ولم يتم سرقة أي شيء منها سوى هاتف السائق".

وفي سياق منفصل، أكد المصدر "سرقة مبلغ كبير من سيارة مركونة قرب مصرف في مدينة الناصرية بعد كسر الزجاج".

وأشار المصدر إلى أن "سيارة تابعة لأحد أصحاب مكاتب الصيرفة في الغراف، كانت مركونة قرب مصرف أور وسط الناصرية وبداخلها مبلغ قدره 150 مليون دينار، حيث تعرضت السيارة لكسر الزجاج الخارجي وسرقة المبلغ".

وأوضح بأن "التحقيقات ما تزال جارية والبحث مستمر عن الجناة بعد تدقيق كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث".

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