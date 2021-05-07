2021/05/07 | 13:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل نحو 415 الف اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الإصابات الى 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083.يشار الى ان الهند سجلت خلال هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.وتعاني المستشفيات الهندية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل 415 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة first appeared on النور نيوز.

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