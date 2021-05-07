واسط تدعو الى تدارك التفاوت في نسب التخصيصات بين المحافظات

2021/05/07 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ دعت الحكومة المحلية في واسط الى تدارك التفاوت في نسب التخصيصات بين المحافظات وأعطاء الصلاحية بأدراج مشاريع حسب السيولة المالية المتوفرة لديها.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان ان:"ماقامت به اللجنة المالية في اضافة جدول ( ب) في الموازنة وتحديد التخصيصات فيه ليس وفق النسب السكانية والفقر والالتزامات التعاقدية، يمثل خيبة وأسفا لعدد من المحافظات ومنها واسط التي تعاني من نقص حاد في الخدمات في ظل تظاهرات مستمرة من المواطنين الذين يطالبون في تحسين الخدمات".واضاف انه كان من الانصاف ان تعزز تخصيصات المحافظات غير المستقرة ولا تحرم من أستحقاقاتها، مبينا أن الابقاء على ألزام المحافظات بالالتزام بالجدول المذكور سيولد مشاكل خدمية وأجتماعية وسيحرم المحافظة في صرف أموالها المخصصة على المشاريع"./إنتهى

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