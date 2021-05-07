القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في كربلاء

2021/05/07 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ القت مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء المقدسة القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة وادوات التعاطي ومسدس .وقالت شرطة كربلاء في بيان انه تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم./ انتهى

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