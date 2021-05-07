2021/05/07 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة (7 أيار 2021)، بأن العراق فاتح الجانب الإيراني لإحياء ينابيع الحدود شرقي المحافظة، والعمل على تطهيرها وإجراء مسارات مائية لها.

وقال مدير ناحية قزانية (98 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "تم مفاتحة الجانب الإيراني وفق القنوات الرسمية من أجل إفساح المجال لفرق عراقية مختصة لمتابعة ملف ينابيع مياه تقع خلف الدعامات الحدودية بين البلدين ضمن حدود ايران بمسافة وجيزة والتي تصب مياهها في الاراضي العراقية من اجل تطهيرها واجراء مسارات مائية لها".

واضاف، ان "الإيرادات المائية لتلك الينابيع يمكنها حل جزء من أزمة المدن الحدودية ومنها مندلي وقزانية في ان واحد في تأمين مياه الشرب للاهالي من خلال محطات الاسالة".

وأشار الخزاعي، إلى "انتظار رد الجانب الايراني بالوقت الحالي من اجل السعي لارسال فريق مختصة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة"، لافتا الى ان "المدن والقرى ستتأثر بموجة الجفاف القادمة وخاصة البساتين وايرادات الينابيع لو تم استثمارها بالشكل الصحيح سيكون لها دور ايجابي في تامين بعض الحصص المائية للاهالي والبساتين".

وتعاني مدن الحدود ومنها مندلي وقزانية من شحة قاسية في مصادر المياه بسبب انحسار ايراداتها التقليدية من الانهر والجداول ما اضطرها للاعتماد على الابار الارتوازية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفاتح إيران بشأن تطهير وإحياء ’’ينابيع المياه’’ في المناطق الحدودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفاتح إيران بشأن تطهير وإحياء ’’ينابيع المياه’’ في المناطق الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).