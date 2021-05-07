في الذكرى 76.. مجازر

2021/05/07 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الثامن من مايو 1945، وخلال الاحتفالات بانتصار الحلفاء على النازية، قمعت القوات الفرنسية الاستعمارية تظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، ما أسفر عن آلاف القتلى في منطقة "سطيف" على بعد نحو 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة.

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