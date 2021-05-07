السيد الخامنئي: إسرائيل ليست دولة إنها معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى

2021/05/07 | 13:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، أن “إسرائيل ليست دولة، لكنها معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى”، مشددا ان “النضال ضد هذا النظام الوحشي هو محاربة الظلم ومحاربة الإرهاب بعينه وهو واجب عام”.وقال السيد علي الخامنئي في حديث له اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي، […]

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