السعودية تفرض تطعيم الموظفين ضد كورونا في مقرات العمل بالقطاعين العام والخاص

2021/05/07 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم الجمعة، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد ذلك.

وقالت الوزارة على تويتر: “الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات، العام، والخاص، وغير الربحي إلى مقرات العمل”.

وحثت الوزارة الموظفين على بدأ إجراءات الحصول على اللقاح “للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي”.

وأضافت الوزارة أنها “ستوضح آلية العمل بالقرار وتاريخ التطبيق قريباً”.

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