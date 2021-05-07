كردستان على موعد مع أمطار رعدية غزيرة وسيول وانخفاض بدرجات الحرارة

2021/05/07 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقع خبير الارصاد الجوية صادق عطية، الجمعة، تأثر إقليم كردستان بمنخفض جوي تتساقط معه الأمطار بغزارة.

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وقال عطية في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (7 ايار 2021)، إن "منخفضا جويا يتسبب بعواصف رعدية وزخات أمطار على أجزاء واسعة من إقليم كوردستان العراق ( دهوك واربيل وشمال نينوى والسليمانية ) مصحوب بأمطار رعدية غزيرة وتساقط البرد وتشكل السيول في الاودية".

وأضاف عطية أن "تأثير هذا المنخفض ينتهي خلال الليل".

وتشير التنبؤات الجوية، الجمعة، الى انخفاض قليل في درجات الحرارة بوجود الغيوم التي تقطع صحو الاجواء في معظم مناطق العراق.

ونشرت الهيئة الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايار 2021)، توقعات الحالة الجوية للأيام المقبلة، والصادرة من قسم التنبؤ الجوي.

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