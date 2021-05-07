المالية النيابية : هذه اسباب تأخر إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/05/07 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اوضحت اللجنة المالية النيابية، اسباب تأخر اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي الى الخدمة .وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، ان " موازنة 2021 رصدت مبلغ إعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي ، وتم تدويرها كموازنة تشغيلية، وهذا أثر في قرار الإعادة".واضاف ، ان " موازنة 2021 تضمنت مبالغ مالية للعقود في جميع دوائر الدولة وتم تخصيص 875 مليار دينار للمحاضرين والعقود والأجراء في موازنة 2021"، مبينا انه" تم توجيه طلب رسمي الى وزارة المالية بضرورة إعادة توزيع سقوف التخصيص بما يضمن توزيع منح العقود والأجراء".وقدمت اللجنة المالية النيابية ، الثلاثاء الماضي ، طلبا رسميا الى وزارة المالية ، لاعادة توزيع التخصيصات المالية للدوائر الخدمية في المحافظات التزاما بالجداول المرفقة في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021./انتهى5

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