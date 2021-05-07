بالصور .. مشاركات مدن وعواصم في يوم القدس العالمي

2021/05/07 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، لقطات مصورة اليوم الجمعة تظهـر مشاركة الفعاليات الشعبية في مدن وعواصم عالميـة بمناسبة يوم القدس العالمي ، تؤكد دعهما تحرير الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من الكيان الصهيوني./انتهى5

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