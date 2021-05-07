بحوزتهما 15550 حبة مخدرة.. القبض على متهمين اثنين في نينوى

2021/05/07 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة نينوى.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى ألقت القبض على (2) متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما ( 15550) حبة مخدرة متنوعة، جاء هذا الواجب بناء على المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها المديرية".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) لينالوا جزاءهم العادل".

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