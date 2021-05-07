القبض على 10 متهمين والعثور 4 عبوات ناسفة في صلاح الدين

2021/05/07 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة تفتيش واسعة للقبض على المطلوبين للقضاء في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، حيث تمكنت من إلقاء القبض على(10) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم(1)متهم وفق المادة(28مخدرات) في أنحاء المحافظة وتودعهم التوقيف".

واضاف البيان ان "قسم مكافحة المتفجرات صلاح الدين تمكن من إبطال مفعول (4)عبوات ناسفة محلية الصنع كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة جلام قضاء سامراء وتمت المعالجة بدون حادث"

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