CPJ: الافراج الفوري عن معتقلي دهوك

2021/05/07 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة حماية الصحفيين " cpj" حكومة اقليم كوردستان الى الافراج الفوري عن الصحفيين المتعقلين في محافظة دهوك، عقب مصادقة محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجنهم لمدة 6 اعوام.

وقالت اللجنة الدولي في بيان: انه "مع قرار محكمة التمييز في أربيل بتأييد عقوبة السجن لست سنوات بحق الصحفيين شروان أمين شرواني وكوهدار زيباري، أظهرت حكومة إقليم كوردستان العراق أن التزامها المزعوم بحرية الصحافة ليس سوى كلمات جوفاء".

من جانبه دعا ممثل شمال إفريقيا إغناسيو ميغيل ديلجادو.



"على السلطات الكردية في شمال العراق الإفراج الفوري عن الصحفيين ، وإسقاط التهم الموجهة إليهما ، والتوقف عن مضايقة الإعلاميين".

وكانت الولايات المتحدة والمانيا في اقليم كوردستان، قد اعربتا عن امتعاضهما من قرار محكمة التمييز بشأن سجن صحفيي ونشطاء في دهوك، واكدا ان القرار غير ديمقراطي.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

PUKmedia متابعة

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