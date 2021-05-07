النيران تلتهم محال الأثاث والثلاجات وأجهزة التبريد والاخشاب في سوق “الجمعة”

2021/05/07 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التهمت النيران جزء كبير من محال الأثاث والثلاجات وأجهزة التبريد والاخشاب في سوق الجمعة بمنطقة النهضة وسط بغداد، وسط خشية من المواطنين من استمرار ظاهرة الحرائق المجهولة.

.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن نحو ثلاثين فرقة إطفاء استنفرت للسيطرة على النيران التي اندلعت داخل كميات هائلة من الأثاث المستهلك والثلاجات واجهزة التبريد والاخشاب من دون معرفة حجم الاضرار الناجمة عن الحريق.

وقالت المديرية إنها طلبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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