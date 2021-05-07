2021/05/07 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في افريقيا من خطر حدوث موجة خطيرة من فيروس كورونا في القارة الافريقية على غرار ما حدث في الهند نتيجة التأخر في حملات التطعيم وعدم وصول الكميات المحددة من اللقاحات.

وقالت المكتب الإقليمي في بيان إن مأساة الهند يجب ألا تحدث في إفريقيا وهذا يستوجب البقاء في حالة تأهب قصوى مطالبا بالمساواة في توزيع اللقاحات بين الدول لضمان توفير جرعات كافية لتطعيم السكان.

وأشار البيان الى أن القارة الافريقية لم تتسلم سوى نصف الجرعات المخصصة لها في حين لفت الى ان الجرعات الواصلة الى افريقيا تمثل نسبة واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم اعطاؤها في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: القارة الافريقية لم تتسلم سوى نصف لقاحات كورونا المخصصة لها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: القارة الافريقية لم تتسلم سوى نصف لقاحات كورونا المخصصة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).