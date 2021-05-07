كربلاء تكافح حشرة الدوباس لأكثر من (48 ألف دونم) ومسؤول محلي يشكر وزارة الدفاع وطيران الجيش

2021/05/07 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي اليوم الجمعة :

استبشرنا خيراً هذا اليوم بإجراء

المكافحة الجوية لحشرة (الدوباس)

لمحافظة كربلاء بمساحات تقدر أكثر

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