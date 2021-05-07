الشيء بالشيء يذكر ..

2021/05/07 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

بعد فشل الانتفاضة الشعبانية المباركة

عام 1991 , ترك العراق عشرات الآلاف من

أبناء الشعب العراقي هربا من بطش

النظام الديكتاتوري المجرم , من بين

الهاربين من بطش النظام أحد مساعدي

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