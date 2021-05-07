2021/05/07 | 13:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: أياد السماوي
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بعد فشل الانتفاضة الشعبانية المباركة
عام 1991 , ترك العراق عشرات الآلاف من
أبناء الشعب العراقي هربا من بطش
النظام الديكتاتوري المجرم , من بين
الهاربين من بطش النظام أحد مساعدي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيء بالشيء يذكر ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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