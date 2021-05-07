السيد القبانجي يرحب باحتضان العراق للحوار السعودي الايراني

2021/05/07 | 14:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، باحتضان العراق لجلسات الحوار بين السعودية وايران، مبينا ان مستقبل المنطقة يقرأ ان المشروع الصهيوني ولد ميتا.وقال السيد القبانجي خلال حديث الجمعة الذي يلقيه سماحته مجازيا نظرا لما يمر به البلد من ظروف صحية، وتلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “يرحب باحتضان […]

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