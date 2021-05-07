مجلة تموز ...تحتفي بالشعر الايزيدي - مؤيد عبد الستار

2021/05/07 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار تموز مجلة الجمعية الثقافية العراقية في السويد تحتفي في العدد 77 ربيع 2021 بالشعر الايزيدي الذي ضم مجموعة من القصائد لشعراء ينتمون لجيل الشباب أشرف على اعداد الملف الشاعر فريدون سامان الذي اختار مجموعة قصائد لشعراء ايزديين من ابناء كردستان العراق .



يقول الشاعر فريدون في تقديمه للملف : تدخل معظم نصوصهم في باب الحداثة الشعرية المصاغة بقوالب قصيدة النثر ...مجمل النصوص تعد خارطة من الفضاءات ال ......





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