2021/05/07 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت شهدت ساحات التظاهر اقوى حضور جماهيري لقوى تشرين ومن تماهى معهم على مدى السنة ونيف الماضية، وكانت ثقلاً سياسياً ارجف فرائص الفاسدين و لي عنق منهجهم التدميري.



واخاف صغيرهم وارعب كبيرهم، ومن وهجه ابلغ الناس بنهار ديمقراطي دائم.



قدم ادلة صادقة عجز خصومه عن تفنيدها لكونها سُجلت بدماء الشهداء وبجراح المصابين .



اعلنت تجلياتها بسقوط الحكومة وملحقات اخرى تتصل بمطالب الانتفاضة. هذه الصفحة تلقي بعنفوانه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زخم منتفضي تشرين.. لماذا امسى خافتاً ؟!! - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زخم منتفضي تشرين.. لماذا امسى خافتاً ؟!! - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).