وحدانية التطور الرأسمالي ودولة العدالة الوطنية. - لطفي حاتم

2021/05/07 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم افضى انهير دول المنظومة الاشتراكية الى كثرة من المصاعب البرنامجية لكفاح اليسار الاشتراكي منها(أ) غياب المركز الدولي المساند لحركة الكفاح الوطني -الديمقراطي (ب)غياب الرؤية السياسية - الفكرية المعتمدة لبناء دولة الطراز الاشتراكي في مرحلة العولمة الرأسمالية(ج) سيادة قوانين التطور الرأسمالي المتسمة بالتبعية والتهميش وسيادتها في العلاقات الدولية(د) تراجع مبدأ التضامن الأممي بعد تفكك منظومة الدول الاشتر ......





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