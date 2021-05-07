بريطانيا تقدم لقاحا بديلا عن أسترازينيكا لمن هم دون الـ40 عاما

2021/05/07 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنه سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح “أسترازينيكا”.قالت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا إنه “سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح أسترازينيكا نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة”.وأضافت الهيئة أن “تم […]

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