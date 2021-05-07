البصرة .. حضور رسمي في حفل تنصيب دردر بطريكية

2021/05/07 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واعشهدت محافظة البصرة حفل حفل تنصيب مار فراس دردر بطريكية البصرة والعمارة والخليج العربي .وشارك في مراسيم التنصيب بطريرك السريان الكاثوليك في العالم مار يوسف الثالث حيث أقيمت مراسيم وطقوس حضرها قساوسة وأبناء الطائفة السريانية الكاثوليكية ووزيرة الهجرة والمهجرين فيان فائق ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

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