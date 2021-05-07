السعودية تؤكد إجراء محادثات مع إيران لـ

2021/05/07 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الخارجية السعودية إجراء محادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران، وقال إنها تهدف إلى "استكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة".

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