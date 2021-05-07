عمليات بغداد تعلن حصيلة أمنية لأخر 24 ساعة في العاصمة

2021/05/07 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت عمليات بغداد، الجمعة، تفاصيل واجبات أمنية نفذتها في مناطق مختلفة اسفرت عن اعتقال مطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة.

وذكرت القيادة في بيان ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبتنسيق استخباري تمكنت من اعتقال أربعة متهمين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة في بغداد”.

وأضاف البيان أن “قوة من استخبارات اللواء (٢٧) وبالاشتراك مع مفرزة من الأمن الوطني تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بتهمة تجارة المخدرات في منطقة الإسكان قاطع الكرخ، حيث ضبط بحوزتهما (٤٩٠ غم) من مادة الكرستال المخدرة، ومسدس غير مرخصط.

كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية بحسب البيان، من “اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسرقة وثلاثة متهمين أطراف مشاجرة ومتهم رابع بعد أن قام بقتل احد أطراف الشجار الذي وقع بين عشيرتين ضمن مناطق شرقي بغداد”.

وتمكنت الفرقة الثانية شرطة اتحادية من “اعتقال متهم وفق المادة ٤/١ إرهاب مطلوب لمديرية مكافحة إرهاب المثنى، ومتهمين اثنين بتعاطي المواد المخدرة، ضبط بحوزتهم كمية منها وأجهزة تعاطيها في جانب الكر”.

وفي السياق ذاته اعتقلت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد “متهمين بتعاطي المخدرات، ضبط بحوزتهم (٦) غم من مادة الكريستال المخدرة، و(٢٩) حبة مخدرة، و(٤) أجهزة لتعاطي المخدرات، و(٤) مسدسات غير مرخصة مع (٤٣٣) أطلاقة عتاد مختلفة الأحجام والأنواع، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثبوتية فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة”.

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