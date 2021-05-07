إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من جسر المعظم وضبط 121 مخموراً.. حصيلة ممارسات النجدة لـ24 ساعة

2021/05/07 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، تفاصيل عمليات امنية نفذتها في عموم مناطق العاصمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 أيار 2021)، أنه "دورياتها تمكنت من إلقاء القبض على شخص بحوزته جهاز تعاطي للمخدرات ضمن منطقة الأمين من قبل دوريات نجدة الرشاد، وكذلك القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة اليرموك من قبل دوريات نجدة اليرموك ومفرزة من قسم K9".

وأضاف البيان أنه تم "القبض على شخص مطلوب وفق المادة ٤١ ضمن منطقة البتاوين من قبل دوريات نجدة الكرادة، وانقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر باب المعظم بقصد الانتحار من قبل دوريات نجدة الكندي وكذلك القبض على سارق لقيامة بمحاولة سرقة دراجة نارية من أمام احد الدور ضمن منطقة مدينة الصدر من قبل دوريات نجدة الصمود".

واشارت المديرية الى انه تم "ضبط سيارات (عليها إشارة حجز) عدد (٢٨) ضمن مناطق متفرقة، والقبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد(١٢١)، و125 متسولا، وضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (٢٩٣) , و القبض على (٦٢) شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال".

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